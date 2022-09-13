İktidarın olası HDP planı: 'Yönetimi kontrol altına alınsa bile...'

13 Eylül 2022 Salı, 10:42

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşe yazısında önümüzdeki seçimlere doğru iktidarın Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik olası planlarını değerlendirdi.

"HDP’nin bitmeyen sınavı!" başlıklı yazısında, 2023 seçimleri öncesinde üzerinde en çok siyaset üretilen partilerin başında HDP'nin geldiğine, siyaset sahnesinin görünen ve görünmeyen yüzünde en çok HDP'nin olduğuna dikkat çeken Balbay, "Yüzde 10 oyu garanti edip baraj sorunu olmayan, tabanına büyük ölçüde hâkim bir parti elbette siyaset mühendisliklerinin hedefinde olur. Ancak Cumhur İttifakı’nın iç barışımız açısından büyük önem taşıyan bir partiye böylesine “Üzerinde her türlü oyun oynanabilir” muamelesi yapması son derece tehlikeli" dedi.

İktidarın HDP’nin siyaseti bölmesi için her şeyi yaptığına işaret eden Balbay, partinin yönetiminin tavrına dair ise şu değerlendirmede bulundu:

"HDP ne yapıyor?

10 Eylül’deki parti meclisi (PM) toplantısında Sancar’ın konuşması iki ittifak arasında denge kurup ayrı bir güç olmaya yönelikti. Sancar, “Bizi bakanlık pazarlığına indirgeyemezsiniz” sözüyle çıtayı yükseltti. HDP’nin PM toplantısında önümüzdeki dönem izlenecek siyasetin de konuşulduğu biliniyor.

Buradaki kritik soru da şu:

HDP’nin izleyeceği siyaset nerede, kimler tarafından, nasıl belirleniyor?

Bu siyasi hareketin fiilen Edirne, İmralı, Ankara, Diyarbakır ve Kandil olmak üzere beş sıklet merkezi var. 2019’daki yenilenen İstanbul seçimleri gösterdi ki iktidarın en kolay şekillendirebileceği sıklet merkezi İmralı.

Ancak orasının tüm yapıyı bir arada aynı yöne çekme gücü tartışmalı."

"Bakmayın bugünkü siyaset yapma biçimine, seçim arifesinde iktidarın HDP’ye reddedilmesi zor öneriler getirmesi hiç de düşük olasılık değil" diyen Balbay, yazısını şöyle tamamladı:

"Belki de HDP yöneticileri son PM toplantısında kendi iç dengelerini nasıl sağlayacaklarını konuştular!

Şu aşamada görünen şöyle özetlenebilir:

Belediyeleri elinden alınmış, kapatma davası tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılan bir partinin, üst yönetimi kontrol altına alınsa bile, taban bunu sallamaz!"