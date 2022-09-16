HDP’li Oluç: 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde müzakereye açığız'

16 Eylül 2022 Cuma, 10:21

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Şevin Çoşkun, Mahmut Celadet Gaydalı ve Erdal Aydemir’in oluşturduğu heyet Muş’ta esnaf ziyareti yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Oluç, "6’lı masa ile bir ittifakımız yok, yapmayı da düşünmüyoruz. Parlamento seçimlerinde bizim kendi ittifakımız var, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise müzakereye açığız. Müzakere ederlerse konuşuruz, etmezlerse başımızın çaresine bakarız, kendi adayımızı çıkarırız" dedi

HDP Muş İl Örgütü'nde de açıklamalarda bulunan Oluç, HDP olmadan hiçbir ittifakın yüzde 50+1’e ulaşmadığını söyleyerek, “Kimse bizi çantada keklik sanmasın. Öyle bir şey yok. Kimse bizi yok saymaya kalkışmasın. Biz derken sadece HDP’yi kast etmiyoruz. HDP’nin seçmenlerini, Kürt halkını, Türkiye demokrasi güçlerini yok saymaya kalkarsanız bizde sizi görmezden geliriz diyoruz açıkça. Demokratik siyaset açısından sağlıklı olan şey diyalog ve müzakeredir, herkesin birbirine saygı duymasıdır" dedi.

"BUNLARI CUMHUR İTTİFAKI YAPTI"

Oluç, şöyle devam etti:

"Bizim önemimizin farkındalar. Her iki taraf da farkındadır ama bunu bir türü kabullenmek istemiyorlar. Cumhur İttifakı, AKP-MHP ittifakı bizi tasfiye etmek için, demokratik siyaseti tasfiye etmek için elinden geleni yapıyor. Kobanî Kumpas Davası'nı çıkardılar. Bu davada arkadaşlarımız için 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyorlar. Hukuken hiçbir şey yok, tamamen siyasi. Dert ne? Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı, Gültan Kışanak’ı, İdris Baluken’i ve diğer bütün arkadaşlarımızı demokratik siyasetten tasfiye etmek. Yetmedi, bir de kapatma davası açtılar. HDP’yi ve HDP’nin bütün kadrolarını demokratik siyasetten tasfiye etmek istiyorlar. Bunları yapan kim? Cumhur İttifakı."