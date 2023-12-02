Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun aile avukatı Ersan Barkın, sitem etti: Ciddi kaygılar içindeyiz

Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.12.2023 - 03:04

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın tanık olarak dinlenen eski mülkiye başmüfettişi Refik Ali Uçarcı’nın, 2003’teki ifadesi ile sonraki açıklamaları arasında çelişkiler bulunduğuna dikkat çekti. Uçarcı’nın, balkona çıktığını söylemesine değinen Barkın, “Şengül Hanım’ın da benzer gözlemi var. Neredeyse Necip Hablemitoğlu öldürülmeden önce basına bildirilmiş” dedi.

‘DAVA, AÇMAZ İÇİNDE’

Uçarcı’nın çelişkileri gidermesi için sorular soran Barkın, şunları kaydetti:

“Ciddi kaygılar içindeyiz. Davanın çok ciddi bir açmaz içinde olduğunu belirtmem gerekiyor. Her siyasi yargılama bu hale geliyor. Şimdi tetikçi çıkıp, ‘Ben işledim’ dese, zaman aşımından takipsizlik verirsiniz. Dava, tanıkların ifadelerinin alındığı bir yargılama haline geldi. Bu gidişle yeni Hablemitoğlu cinayetleriyle karşı karşıya kalırız. 31-32-33 numaralı ara kararların gereğinin yerine getirilmemesinde ciddi sıkıntı var. Bu kararlarda Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan (ÖKK) katil aranıyor. Genelkurmay başkanı olsam hoplarım; ÖKK’den katil arıyor. Doğruysa da vahim, yanlışsa da vahim.”