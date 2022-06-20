Dodurga'da ‘seçim yasaklarını ihlal’ tartışması: AKP seçim kuruluna şikayet edildi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:13

Yargı kararıyla 8 yıl sonra belde olmaya hak kazanan Çankırı’nın Dodurga beldesi 2014 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne alındı. Dodurgalılar bu karara itiraz ederek, Danıştay’da dava açtı. Danıştay da Dodurga’nın belde olduğuna hükmetti. İçişleri Bakanlığı kayıtlarında burası köy olarak göründüğü için 2019 yerel seçimlerinde Dodurgalılar kendi belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçemedi.

Dodurgalılar, Yüksek Seçim Kurulu’nun yaklaşık iki ay önce aldığı kararla kendi belediye başkanını seçme hakkına kavuştu. Beldede 3 Temmuz’da seçim yapılacak. Belediye başkanlığı için AKP, DEVA, Yeniden Refah, Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, DSP, Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Vatan Partisi adayları yarışacak.

ADALET PARTİSİ, AKP’Yİ İLÇE SEÇİM KURULUNA ŞİKAYET ETTİ

Seçim öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin hibe ettiği iş makinelerinin AKP tarafından seçim propagandasına dönüştürüldüğü gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna şikayette bulunuldu. Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhan Cens, Çankırı Orta İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yaptığı başvuruda, 3 Temmuz’daki seçim için propaganda çalışmalarının 23 Haziran’da başlayacağını belirterek, şunları ifade etti:

“Hal böyleyken Adalet ve Kalkınma Partisi seçim takvimini ihlal ederek, köylüye üzerinde parti afiş ve posterlerinin bulunduğu iş makinası hibe (sözde) ederek şehir meydanında toplantı düzenlemiştir. İş makinası olan hafriyat kepçesi halen meydanda teşhir amaçlı tutularak propaganda faaliyeti sürdürülmektedir. Üstelik hibe ettiklerini söyledikleri iş makinası Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilmiş olup ilgili kurum tarafından şu anda Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Kaymakamlık makamına teslim edilmesi gerekirken AKP’li yöneticiler tarafından bir entrika ile parti bayrak ve posteriyle giydirilerek hukuk dışı ve şov amaçlı belde meydanında parti hibesi olarak gösterilmiştir.”

Hibe törenine AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, AKP Dodurga Belde Belediyesi Başkan adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı da katıldı. Törene ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kaçıkçı, “Dodurgamıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi. AKP Çankırı İl Başkanı Çelik de hibe törenin fotoğraflarını paylaşarak, “Hayırlı olsun” mesajı yayınladı.

AFİŞLERİ İNDİRİLDİ

Öte yandan Adalet Partili Halil Özcan da AKP’liler tarafından kendi partilerini afişlerinin indirildiği gerekçesiyle Orta Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu. Özcan, komutanlıkta verdiği ifadede şunları açıkladı:

“22 Mayıs 2022 günü Adalet Partisi’ne ait genel başkan afişi ve Süleyman Demirel afişi, bayrakları Dodurga beldesine kendim astım. 26 Mayıs 2022 günü saat 07.30 sıralarında Dodurga beldesine gittiğimizde afişlerin olmadığını gördüm. Ben Dodurga beldesi muhtarı olan Hasan Hüseyin Kaşıkçı’nın yanına gittim. ‘Muhtarım bizim Adalet Partisi afişlerini neden söktünüz’ dedim. Dodurga beldesi muhtarı bana cevap olarak ‘Halil Bey benim bilgim yok. Fakat Dodurga beldesinin gençleri Adalet Partisi’nin afişlerini çıkarıp yerine AK Parti afişleri asmışlar. Benim bu olayla ilgili kimin astığını bilmiyorum’ dedi. Ben de ‘Tamam muhtarım’ deyip çıktım. Bahse konu olayla ile ilgili olarak ben Adalet Partisi’nin Dodurga beldesinde söktüren Hasan Hüseyin Kaşıkçı’dan şikayetçi ve davacıyım.”

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Dodurga’da AKP yüzde 56.03, İYİ Parti yüzde 39.99, MHP yüzde 1.91, Saadet Partisi yüzde 1.8 oy almıştı.