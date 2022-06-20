Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz: Recep Tayyip Erdoğan erken seçime hazırlanıyor

20 Haziran 2022 Pazartesi, 08:55

Milli Gazete yazarı yazarı Adnan Öksüz, bugünkü köşe yazısında Ankara kulislerinde yer alan erken seçim iddiasını köşesine taşıdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime gitmek için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde açıklama yapacağını ifade eden Adnan Öksüz, "Fakat Erdoğan’ın aday olabilmesi için seçim kararının alınmasını Meclis’e bırakacağı ifade ediliyor" dedi.

ERDOĞAN TOPU MECLİSE BIRAKACAK

Öksüz'ün yazısısının ilgili bölümü şöyle:

"Önümüzdeki sonbaharda erken seçim var mı, yok mu? Kulislere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz’da erken seçim açıklaması yapmaya hazırlanıyor! Fakat Erdoğan’ın aday olabilmesi için seçim kararının alınmasını Meclis’e bırakacağı ifade ediliyor.

Buna göre, Eylül 2022 ikinci yarısı ya da Ekim 2022’nin ilk yarısında erken seçim olabilir!"