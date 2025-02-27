Doğu Perinçek'ten Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin değerlendirme: 'Amerika ve İsrail pek hoşnut olmaz'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:35

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:35

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın mesajı İmralı heyeti tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Öcalan'ın mesajında, "“PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Öcalan'ın mesajına ilişkin, "PKK kongresi o çağrıya nasıl cevap verir? Vermezler demenin faydası yok. Etkisiz olacağını düşünmeyelim. Çağrı büyük çoğunluk tarafından desteklenecektir. Ancak Amerika ve İsrail pek hoşnut olmaz. Biz parti olarak yıllardır bunu söylüyoruz; ‘Amerika’nın İsrail’in verdiği silahları yere atın" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanal'da konuşan Perinçek ayrıca şunları söyledi:

"PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki gelişmeleri teşvik etmek gerekir. PKK’nın silah bırakmasını istemeyen güçleri hesaba katmak gerekir. Bu sürecin karşısında kuvvetler vardır. ABD ve İsrail’dir. PKK’nın ABD’nin kara kuvveti olduğunu unutmayalım. PKK onların bir askeri birliğidir. Amerika buna ne kadar razı olacak? Binlerce tır silah verdi. Ama PKK kendini feshetmez siyaseti yerine ABD ve İsrail’in PKK üzerindeki gücüne tavır almak, PKK’nın silahları yere atması veya TSK’ya teslim etmesi yönündeki gelişmeleri desteklemek lazım. Bu, ABD ve Türkiye arasında bir cepheleşme sürecidir. Ama buradan Türk Milletinin zaferle çıkacağı kesindir. TSK o şehitleri boşuna vermedi. TSK’nın o başarısının Öcalan tarafından da tasdik edildiğini görüyoruz.”