Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı: Yargıca helal olsun
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hâkimin verdiği kararı doğru bulduğunu söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyaset yasağı kararını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Yargıça da helal olsun doğru bir karar veriyor" dedi.
Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' programına katılan Perinçek, İmamoğlu’nun, "ahmak" kelimesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik kullandığını söyledi.
Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıça da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. Ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Sedat Peker'den video yanıtı
- Gizli tarikatlar raporunda karar çıktı
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- ‘Oyuna girerim’in perde arkası