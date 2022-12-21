Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı: Yargıca helal olsun

21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:40

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyaset yasağı kararını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Yargıça da helal olsun doğru bir karar veriyor" dedi.

Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' programına katılan Perinçek, İmamoğlu’nun, "ahmak" kelimesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik kullandığını söyledi.

Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıça da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. Ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" ifadelerini kullandı.