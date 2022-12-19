CHP'li Faik Öztrak'tan Süleyman Soylu'ya 'Ekrem İmamoğlu' yanıtı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 18:35

CHP'li Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seçimden önce ele geçirilmeye çalışılıyor. Bir kez daha müellifinin saray olduğu bir kumpasla, 16 milyon İstanbullunun iradesine darbe yapılmak isteniyor. Çünkü bu kumpasın müellifi, İstanbul'u kaybedenin Türkiye'yi de kaybedeceğini çok iyi biliyor. Bu siyasi bezirgan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına binerek, İstanbul'un tüm kupon arazilerinin rantına çökerek, yandaşlarına dağıtarak, seçim kazanmaya alışmış. Suyu bulandırıp seçim öncesi İstanbul'a çökmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BUNUN ADI; ADLİ YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇUDUR'

Öztrak, geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığı, 'Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz, seçim yenilenir' açıklamasıyla ilgili de, "YSK başkanı, üstüne hiç vazife olmadığı halde, gazetelere demeç üstüne demeç verdi. Sarayda yazılmış senaryoya müdahil oldu. Herhalde koltuğunda biraz daha oturmak için, sarayın sözcülüğüne soyundu. Seçimin güvenliğinden sorumlu YSK Başkanı, seçimden önce, seçim hakkında bu şekilde konuşmaya başladıysa derhal o görevi bırakmalıdır" diye konuştu.

'İÇİŞLERİ BAKANI’NIN, BURADAN YİYECEĞİ BİR DİRHEM LOKMA YOK'

Ardından İçişleri Bakanı Soylu'nun İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım' diyerek, sarayda yazılan uğursuz senaryonun nihai amacını açık etmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında, göreviyle ilgili bir suç nedeniyle dava açılmadı. Hakkında açılmış bir soruşturma veya kovuşturma da yok. O zaman İçişleri Bakanı’nın, buradan yiyeceği bir dirhem lokma da yok. İstanbul bu ceberut saray rejimi için büyük lokmadır. Her kim yiyemeyeceği o lokmayı yutmaya kalkarsa emin olsun boğazında kalır. Ayarı bozulmamış adalet terazisinde tartılıp hesabını vakti saati geldiğinde verir" dedi.

'ERKEN SEÇİM TEKLİFİNE TAMAM DİYECEĞİZ'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, erken seçim iddialarıyla ilgili, "Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir, dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler" ifadelerini kullandı.