Doğuda tercih değişmedi
Doğu ve Güneydoğu’da Sinan Oğan’ın 14 Mayıs’taki yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişen oy oranının büyük bölümü Erdoğan’a gitti.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalaması sonrası olağanüstü toplanan HDP ve Yeşil Sol Partisi, sandığa gitme çağrısı yaptı. Ancak bu çağrı, HDP’nin seçimde yüksek oy aldığı Doğu ve Güneydoğu illerinde tam karşılık bulmadı. Türkiye’nin ilk kez sandık başına gittiği ikinci tura ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Doğu ve Güneydoğu illerinin neredeyse tamamında katılım oranı düşüş gösterdi.
IĞDIR’DA KILIÇDAROĞLU
Şırnak’ta 14 Mayıs’ta yüzde 84.6
olan katılım oranı yüzde yüzde
79.47’ye düştü. Kılıçdaroğlu’nun
oyu yüzde 75.85’ten yüzde 76.14’e
çıkarken, Erdoğan’ın oyu ise 21.43’ten
23.86’ya çıktı. Erdoğan’ı desteklediğini
açıklayan 14 Mayıs seçimlerinde
cumhurbaşkanı adaylarından biri olan
Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır’da
da katılım oranı yüzde 79’dan yüzde
71.73’e indi. Oğan’ın memleketinden
Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu’nun
yüzde 62.49 olan oyu yüzde 66.86’a
çıkarken, Erdoğan’ın oyu da yüzde
25.29’dan yüzde 33.14’e yükseldi.
Oğan’ın oyu 14 Mayıs’ta yüzde 11.94
olarak kayıtlara geçmişti. Erzurum’da
ise yüzde 86.27’lik katılım oranı yüzde
83.1’e düştü. Ağrı’daki katılım oranı da
yüzde 72.86’dan yüzde 65.8’e indi.
ERDOĞAN ARTIRDI
Şanlıurfa’da katılım oranı yüzde 81.83’ten 77.8’e düştü. Erdoğan’ın oyu 14 Mayıs’a göre artarak yüzde 62’den yüzde 62.84’e çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise 14 Mayıs’a göre azalarak yüzde 36.08’ten yüzde 35.18’e düştü. Diyarbakır’da da benzer bir durum yaşandı. 14 Mayıs’ta yüzde 81.7 olan katılım oranı dün yüzde 75.8’e indi. Kılıçdaroğlu oy kaybederken Erdoğan’ın oyu ise arttı. Erdoğan’ın yüzde 26.48 olan oy oranı yüzde 28.34’e çıkarken Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 71.95’ten yüzde 71.66’ya geriledi. Mardin’de de katılım oranı yüzde 72.76’dan yüzde 78.61’e indi. Hakkari de katılım oranın düştüğü iller arasında yer aldı. Yüzde 83.57’lik katılım oranı yüzde 77.5’e kadar düştü. Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 72.32’den yüzde 72’ye gerilerken, Erdoğan’ın oyu yüzde 24.64’ten yüzde 28’e çıktı.
Öte yandan, bu bölgelerde Oğan’a
giden ve yüzde 1 ile yüzde 3 arasında
değişen oy oranının büyük bölümünün
Erdoğan’a gitmesi ise dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Erdoğan Kısıklı’daki konutuna geldi