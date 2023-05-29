Doğuda tercih değişmedi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokol imzalaması sonrası olağanüstü toplanan HDP ve Yeşil Sol Partisi, sandığa gitme çağrısı yaptı. Ancak bu çağrı, HDP’nin seçimde yüksek oy aldığı Doğu ve Güneydoğu illerinde tam karşılık bulmadı. Türkiye’nin ilk kez sandık başına gittiği ikinci tura ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Doğu ve Güneydoğu illerinin neredeyse tamamında katılım oranı düşüş gösterdi.

IĞDIR’DA KILIÇDAROĞLU

Şırnak’ta 14 Mayıs’ta yüzde 84.6 olan katılım oranı yüzde yüzde 79.47’ye düştü. Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 75.85’ten yüzde 76.14’e çıkarken, Erdoğan’ın oyu ise 21.43’ten 23.86’ya çıktı. Erdoğan’ı desteklediğini açıklayan 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır’da da katılım oranı yüzde 79’dan yüzde 71.73’e indi. Oğan’ın memleketinden Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu’nun yüzde 62.49 olan oyu yüzde 66.86’a çıkarken, Erdoğan’ın oyu da yüzde 25.29’dan yüzde 33.14’e yükseldi. Oğan’ın oyu 14 Mayıs’ta yüzde 11.94 olarak kayıtlara geçmişti. Erzurum’da ise yüzde 86.27’lik katılım oranı yüzde 83.1’e düştü. Ağrı’daki katılım oranı da yüzde 72.86’dan yüzde 65.8’e indi.



ERDOĞAN ARTIRDI

Şanlıurfa’da katılım oranı yüzde 81.83’ten 77.8’e düştü. Erdoğan’ın oyu 14 Mayıs’a göre artarak yüzde 62’den yüzde 62.84’e çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise 14 Mayıs’a göre azalarak yüzde 36.08’ten yüzde 35.18’e düştü. Diyarbakır’da da benzer bir durum yaşandı. 14 Mayıs’ta yüzde 81.7 olan katılım oranı dün yüzde 75.8’e indi. Kılıçdaroğlu oy kaybederken Erdoğan’ın oyu ise arttı. Erdoğan’ın yüzde 26.48 olan oy oranı yüzde 28.34’e çıkarken Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 71.95’ten yüzde 71.66’ya geriledi. Mardin’de de katılım oranı yüzde 72.76’dan yüzde 78.61’e indi. Hakkari de katılım oranın düştüğü iller arasında yer aldı. Yüzde 83.57’lik katılım oranı yüzde 77.5’e kadar düştü. Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 72.32’den yüzde 72’ye gerilerken, Erdoğan’ın oyu yüzde 24.64’ten yüzde 28’e çıktı.

Öte yandan, bu bölgelerde Oğan’a giden ve yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişen oy oranının büyük bölümünün Erdoğan’a gitmesi ise dikkat çekti.

