‘Doktorluğu bırakacağım’

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TTB merkez delegesi asistan doktor Tahsin Çınar, önceki akşam mesaisine ek olarak 16 saat anesteziyoloji ve yoğun bakım nöbeti tuttuğunu belirterek “Nöbet için kazandığım ücret 680 TL. (Servis nöbeti tutan arkadaşlar 460 TL kazandı). Yol ve yemek masraflarını çıkarınca geriye kaldı 200 TL” diye konuştu.

'YURTDIŞINA GİDEN ÇOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Çınar, “Daha iyi ücret için sizin hastaneleriniz gibi özel hastanelere köle olmayı ya da yurtdışına gitmeyi reddediyor, ilk fırsatta doktorluğu bırakma kararı alıyorum. Elimde kalan 200 TL’yi de size hediye ediyorum” dedi. Çınar, doktorluğu bırakma kararının ardındaki nedenleri Cumhuriyet’e anlattı.

Çınar, “Çok yoğun bir nöbet gecesi geçirdim, 24 saat çalıştım. Karşılığına baktığım zaman elimde kalan miktarı görünce bu işin bana ne kadar huzur sağladığını düşündüm. Maalesef karamsar bir tabloyla karşılaştım. ‘Ben bu işi neden yapıyorum’ diye düşündüm. Bize verilen değeri sorguladım. Doktorluk yapmayı çok seviyorum. Ancak şartlar refah içinde yaşamama ve kendime vakit ayırmama engel oluyor. Bunları düşünerek doktorluk dışında bir alternatif arayışına çok önceden girmiştim. Seçim sonuçları da doktorluğu bırakma kararımda çok etkili oldu. Şartlarımızın bir miktar düzeleceğine dair umutlarımız vardı. Birçok arkadaşım yurtdışına gitmek için çabalıyor” diye konuştu.