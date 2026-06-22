‘Dokunulmazlıkların kaldırılmasından pişman değilim’ demişti… Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Mutlak butlan kararıyla CHP'nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'deki yayında kendisine ‘dokunulmazlık’ ile ilgili "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" hatırlatmasına "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" diye karşılık vermişti.

"Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız" hatırlatmasına ise "Evet kullandık" demişti. "Pişman mısınız" sorusuna ise "Hayır" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Habertürk yayınında konuşan Saraç, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz."

‘BUTLAN’A, ‘SİYASİ BİR KARARDIR’ DEMİŞTİ

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı MYK listesinde yer alan Necdet Saraç’ın, mutlak butlan kararına ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeler gündem olmuştu. Saraç’ın katıldığı bir programda kararı ‘hukuki olmayan, siyasi, iktidarın istediği bir karardır’ demişti.