Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilgili yeni iddialar: İlahiyat Fakültesi dekanına 21 ayrı görev verildi

27 Mart 2022 Pazar, 12:47

Bir dönem Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), son dönemde bilim, sanat ve akademik alandaki başarılarıyla değil mobing, adam kayırma, haksız, hukuksuz yönetim anlayışı ve bazı usulsüzlük iddiaları ile gündeme geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile ilgili iddialardan birini daha Meclis gündemine taşıdı. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığının yanı sıra 21 ayrı idari görevi bulunan İsmail Bilen hakkındaki iddialar için sor önergesi veren Sertel, “Bilim, sanat ve akademik alandaki başarılarıyla gündeme gelmesi gereken Fatma Seniha Nüket Hotar yönetimindeki Dokuz Eylül Üniversitesi, bir süredir akademik teamüllere aykırı görevlendirme iddiaları ve kurum içinde açılan soruşturmalarla gündeme geliyor. Bizler de bu iddiaları Meclis gündemine taşıyıp sorularımıza yanıtlar bekliyoruz. Ancak önergelerimize ya yanıt verilmiyor ya da içeriği boş yanıtlar veriliyor. DEÜ tekrar bir bilim yuvası oluncaya dek bu iddiaları gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.

BİR DEKAN 21 AYRI GÖREV

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen’in onlarca soruşturma açtığı, öğrenci alımında şaibelere neden olduğu ve mevzuata uymayan çok sayıda uygulamaya imza attığı iddiaları ile ilgili soru önergesi veren Atila Sertel, fakültedeki üç bölümün ikisinin başkanlığını yapan Bilen’in üniversite içerisinde ve fakülte bünyesinde toplamda 21 ayrı idari görev üstlendiğini söyledi.

Sertel, “Dekan Bilen, halen fakültedeki 3 bölümün 2’sinin başkanlığını yapıyor. İslam Felsefesi profesörü olan Bilen, İslam Hukuku, Kelam, Hadis ve İslam Felsefesi anabilim dalı başkanlıkları için de kendisini görevlendirmiş durumda. Fakültedeki görevlerinin yanında Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü müdürlüğü görevine de vekalet ediyor. Halen Veterinerlik Fakültesi kurulu ve yönetim kurulu profesör üyeliklerine de devam eden Bilen toplamda 21 idari görev almış durumda” dedi.

"BİLİM YUVASI OLMAKTAN ÇIKTI"

Yıllarını üniversiteye vermiş çok sayıda öğretim görevlisi üniversiteden uzaklaştırılırken bir kişiye 21 ayrı idari görev verilmesinin maksadını anlamanın imkansız olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bizden veya bizden olmayan anlayışı DEÜ’de de hakim. En tepedeki ne yaparsa onun atadığı tüm isimler de onun gibi hareket ediyor. DEÜ’ye yıllarını vermiş akademisyenler sadece rektör gibi düşünmediği için haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalara, mobinglere maruz kalıyor. Üniversitede tarihinde rektörlük aleyhine bu kadar çok davanın açıldığı bir dönem yaşanmamıştır. Liyakat esaslarına göre seçilmeden atamayla gelen DEÜ rektörü, ‘bana yakın olan’ ve ‘bana karşı olan’ anlayışı ile yöneterek üniversiteyi bir bilim yuvasına değil adeta bir cadı kazanına dönüştürdü” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Milli Eğitim Bakanı aracılığıyla YÖK’ün cevaplamasını istediği sorular şöyle:

1. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen’in dekanlığın yanı sıra üniversite bünyesinde 21 ayrı birimde yönetici olarak görev aldığı doğru mudur?

2. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen’in 21 ayrı görevi birden yürütmesi yasalara ve yönetmeliklere uygun mudur?

3. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen’in lisanüstü sınavlarda usulsüzlük yaptığına dair iddialarla ilgili olarak soruşturma açılmış mıdır? Veya açılacak mıdır?

4. Dekan Osman Bilen’in kendisine yakın bazı öğrencileri “özel şartlarla” araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına aldığı da iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır?

5. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen göreve başladıktan sonra fakülteden kaç kişi görevini bırakmış ve yine onun döneminde kaç kişi göreve başlamıştır?



