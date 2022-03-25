Öğrenciler, yemekhane zammını protesto etti: 'Müşteri değil, üniversiteliyiz'
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, yemek fiyatına yapılan zamma tepki gösterdi. Öğrenciler “Son zamlar yemek hakkımızın gaspına yol açıyor. Bu gasp eğitim hakkımızı da zedelemektedir” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de hayat pahalılığı günden güne artarken; bu krizden en çok etkilenenler arasında öğrenciler yer alıyor. Son olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, yemek fiyatına yapılan zamma tepki gösterdi. KTÜ Öğrenci Kolektifi, yemekhane zamlarına karşı topladığı imzaları Rektörlüğe ilettikten sonra basın açıklaması yaptı.
“2022 yılının başından beri yaşanan ekonomik krizin sonucu hayat pahalılığı sebebiyle dışarıda bir öğün yemek tüketebilmek üniversiteliler için neredeyse imkânsız hale geldi” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'KAMPÜS DIŞINA GÖRE UCUZ OLAN YEMEK, GÜN GEÇTİKÇE DAHA DA KIYMETLENİYOR'
"850 TL'lik kredi/burs ile bir bireyin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının tamamının 2022 Türkiye’sinde karşılanması mümkün değildir. Bir üniversiteli olarak üniversitenin kamusal bir alan olmasından kaynaklı, kampüsün dışına kıyasla çok daha ucuza ulaştığımız yemek, bizler için gün geçtikçe daha da kıymetlenmektedir. Ancak kamu-özel iş birliği ile yürütülen yemekhanemiz, bizlere ücretsiz ve yenilebilir yemek üretmek yerine kar odaklı bir anlayışı sürdürmeye devam etmektedir."
'EĞİTİM HAKKIMIZI DA ZEDELİYOR'
"Bu şartlar altında hayatımıza ve öğrenim hayatımıza devam etmeye çalışırken, yemekhanede gerçekleştirilen son zamlar, yemek hakkımızın gaspına yol açmaktadır. Söz konusu bu gasp, dolaylı olarak eğitim hakkımızı da zedelemektedir. Bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken eğitim hakkımız, açlık gibi çok temel, insani bir sebepten dolayı baltalanmaktadır. Krizin sebebi olmamamıza rağmen sırtımıza yüklenen bu yük bizim değildir."
'YEMEKHANEMİZE AKŞAM ÖĞÜNÜ DE EKLENMESİNİ İSTİYORUZ'
"KTÜ Öğrenci Kolektifi olarak, üniversitemizde bir imza çalışması yürütmüş ve bu elzem konuda yoğun bir kamuoyunun varlığını, topladığımız imzalı dilekçelerle rektörlüğe iletmiş bulunmaktayız. Üniversitemiz rektörlüğünden, yemekhane zamlarının geri alınmasını ve yemekhanemize akşam öğününün de eklenmesini talep etmekteyiz."
'MÜŞTERİ DEĞİL ÜNİVERSİTELİYİZ'
"Bizlerin üniversiteliler olarak; günümüzün çoğunu geçirdiğimiz kampüslerimizde, sağlıklı ve ucuza beslenmeyi talep etmesi kadar doğal bir şey yoktur. Buradan bir kez daha sesleniyoruz; Bizler müşteri değil, üniversiteliyiz! Nitelikli eğitim, beslenme hakkımız."
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