Dolandırıcılık skandalına ilişkin Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Banka dışında gizli bir iş çeviriyorlar

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:54

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:34

İstanbul'da özel bir bankanın Levent Büyükdere Şube Müdürü S.E. hakkında “özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

Soruşturmaya konu olan rakamın 80 milyon doları bulduğu ileri sürülürken mağdurlar arasında çok sayıda iş insanının yanı sıra Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi futbol dünyasından ünlü isimler de olduğu ileri sürüldü.

Ünlülerin "mağdur" olduğu dolandırıcılık skandalı kamuoyunun gündemine otururken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı da konuya ilişkin çarpıcı yazı kaleme aldı. Altaylı, bugünkü (2 Mayıs) tarihli köşesinin "Öde denilse ödenir mi?" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bir bankacı kadın tarafından dolar bazında yüksek faizli gelir vaadiyle kandırılan ve hocalarının peşine takılarak büyük kazanç elde edeceklerini zannederken, paralarını kaybeden futbolcuların bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koşmuşlar.

"Kurtarın paralarımızı" diyerek.

Cumhurbaşkanı'nın ne cevap verdiğini bilmiyoruz elbette.

Peki Cumhurbaşkanı bankaya "Bu çocukların parasını ödeyin" dese ödenebilir mi?

Hayır..

Çünkü bir grup sporcu, banka kayıtlarında olmayan ve tüm alışverişin banka dışında gizli yapıldığı bir iş çeviriyorlar.

Üstelik de hiçbir yerde olmayan astronomik bir faiz garantisi ile.

Banka yönetimi bu parayı geri ödeyemez.

Öderse yasaya göre "zimmet" suçu işlemiş olur.

Hele bir de yargı kararı olmadan.

Ödeyen yasa karşısında suçlu duruma düşer.

Sonu Hakan Atilla olur!"