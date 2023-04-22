Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera... Spor camiasına vurgun şoku!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:22

Güncelleme: 22.04.2023 - 12:42

İstanbul Göktürk’te geçtiğimiz günlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Evinde arama yapılan şüpheli hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Erzan'ın ünlü isimleri yaklaşık 80 milyon dolarlık dolandırdığı ortaya çıktı.

Erzan yaklaşık 15 yıl önce özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Fatih Terim olmak üzere futbol camiasından pek çok kişiyle tanışıp güven kazarak bankacılık hizmetlerine bireysel olarak da destek verdi. Erzan, Florya'dan Büyükdere şubesine geçerken çok sayıda ünlü ismin hesabını da görev aldığı şubeye taşıdı.

Oksijen'in haberine göre ünlü isimler tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, “Zaman içerisinde tüm banka çalışanları müvekkilde güven oluşturmuşlardır. Hatta müvekkilin para işlemlerinde kolaylık sağlayarak öncelik de sağlamışlardır. Defaten müvekkil çantayla parayı bankaya teslim etmiş, bahse konu paralar müvekkil hesabına geçmiş ve bir sorun yaşanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, “Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur” dedi. Bu vaade inanan varlıklı kişiler Seçil Erzan’a paraları teslim etmeye başladı.

Seçil Erzan

Geçen yıl kasım ayında bir iş insanı Erzan’ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. İş insanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.

GPS’TEN GÖRDÜLER

Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. İşinsanının iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edilmişti. İş insanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. İş insanı Seçil Erzan’ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DOLANDIRILDI

İddiaya göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan’ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.