Dönercinin ardından şimdi de emekli yurttaşın Murat Kurum'a verdiği yanıt gündem oldu: 'Sizi 20 sene savundum ama...'

Geçen günlerde AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'la yaşadığı diyalogla gündem olan döner ustasının ardından; şimdi de yaşadığı geçim derdini anlatan emekli yurttaşın ifadeleri gündem oldu. Kurum'a seslenen yurttaş, "Emekli maaşı yetmiyor, çalışmak zorundayım. Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum insanlardan" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 22:53
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Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar sahada olmaya devam ediyor. Adayların yurttaşlarla yaşadığı diyaloglar da zaman zaman gündem oluyor.

Alibeyköy’de AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile yaşadığı diyalog ile gündem olan döner ustasının ardından; şimdi de emekli bir yurttaşın Kurum'a yanıtı sosyal medyaya yansıdı.

"SİZİ SAVUNMAYA ARTIK YÜZÜM YOK"

Gündem olan görüntülerde, geçim derdinden bahseden yurttaş Murat Kurum'a seslenerek "Emekli maaşı yetmiyor, çalışmak zorundayım. Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum insanlardan" ifadelerini kullanıyor.

Kurum ise "Sen yine savunmaya devam edeceksin. Beraber kazanacağız" yanıtını veriyor.

NE OLMUŞTU?

Esnaf ziyaretinde "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" diyen AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a, döner ustasının verdiği yanıt sosyal medyada gündem olmuştu.

Kurum'un "22 senede ülkeyi nereden nereye getirdik" sözlerine döner ustası "Ama bak ben ustayım, maaşımla geçinemiyorum. Ben 1996 yılında 1 yıllık maaşımla babama ev almıştım. Şu anda bayramda memlekete gitmeyi hayal edemiyorum" şeklinde yanıt vermişti.


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