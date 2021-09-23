Dosyada Aziz Yıldırım da vardı: Ahmet Zeki Üçok'a hapis cezası

23 Eylül 2021 Perşembe, 13:12

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuksuz sanıklar emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti.

Eski askeri savcı, emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç'ın, ‘Sahte çürük raporu' verdikleri iddiasıyla 2009 yılında yargılanmaya başladıkları davada daha önce 2 kez karar verilmiş, Yargıtay, verilen 2 kararı da bozmuştu. Dün görülen dava üçüncü kez karara bağlandı.

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Palmed sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazın, hastane yapılması amacıyla inşaatına başlanılıp ancak Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15'inci Füze Üs Komutanlığı'nın şerh düşmesi üzerine inşaatın durdurulduğunu, şerhin kaldırılması amacıyla da Murat Turgay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un menfaat talebinde bulunduğu ancak, para pazarlıklarının sonuca ulaşmaması neticesinde eylemlerini tamamlayamadığını iddia etti.

Savcı, Murat Turgay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un, ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama' suçunu işlediklerini belirtti.

3 YIL 9 AY HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, buna göre emekli hakim Üçok ile Tepe'nin 1 buçuk yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.

ÜÇOK'A 5 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Üçok'a, Palmed firmasına karşı ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs' suçundan, iyi hal indirimi uygulayarak 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezası verdi.

Mahkeme daha sonra bu cezayı 3 bin TL adli para cezasına çevirdi. Üçok'un bu cezayı 10 taksitle ödenmesine karar verildi.

TEPE'YE İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, Murat Turgay Tepe'ye, aynı suçtan iyi hal indirimi uygulayarak 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezası verdi. Tepe'nin pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezayı ertelemeyen ve para cezasına çevirmeyen mahkeme, Erdem Kılıç yönünden verdiği kararda, Kılıç'ın müşteki tarafla uzlaştığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın 2009 yılında başlattığı soruşturma neticesinde, Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 17 kişi düzenlenen iddianamede şüpheli olarak yer almış, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Engin Akyürek gibi isimler müşteki olarak bulunmuştu.

İddianamede, şüphelilerin ‘sahte çürük raporu' hazırladıkları iddia edilmişti.

ÜÇOK 9 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Görülen ilk dava, kapatılan Özel Yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, eski hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, ‘örgüt üyesi olmak', ‘yağmaya teşebbüs' ve ‘dolandırıcılık' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Üçok, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik ‘yağmaya teşebbüs' suçundan ve diğer suçlamalardan da beraat etmişti.

TEPE 142 YIL 11 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Sanık Murat Tugay Tepe, ‘örgüt kurmak ve yönetmek', ‘yağma' ve ‘yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları vermişti.

Yargıtay, Üçok'un da arasında bulunduğu sanıklar hakkında ‘suç örgütü kurduklarına' dair inandırıcı ve hukuka uygun kanıtlar bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bozma ilamının ardından yeniden görülen davada, Ahmet Zeki Üçok bu defa, ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak' suçundan 10 ay hapis cezası almış, bu ceza 6 bin TL adli para cezasına çevirmişti.

Murat Tugay Tepe ise, ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak' ve ‘dolandırıcılık' suçlarından 1 yıl 8 ay, Erdem Kılıç'ta ‘dolandırıcılık' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Fatma Sibel Çarmıklı ile Murat Can Çarmıklı'yı, ‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vererek, diğer sanıklar hakkında ise beraat ve düşürülme kararı vermişti.

KARAR YENİDEN BOZULDU

Yerel mahkemenin ikinci kez verdiği kararı inceleyen Yargıtay, Ahmet Zeki Üçok, Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç yönünden kararın yeniden bozulmasına karar vermişti.