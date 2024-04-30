‘Dosyayı istinafa taşıyacağız’
İstanbul’da D.B. isimli 8 yaşındaki bir çocuğun, babası S.B. ve bir özel üniversitede dekanlık yapan üvey annesi S.B. tarafından istismara uğradığı iddia edildi.
Biyolojik anne Ç.B’nin şikhayetiyle
açılan davada, baba S.B. ve eşi
S.B., kötü muamele, sarkıntılık
yapmak suretiyle çocuğun cinsel
istismarı iddiasıyla yargılanırken,
dün İstanbul Anadolu 38. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada beraat kararı verildi.
Kararın ardından biyolojik anne
Ç.B’nin avukatı Mualla Özyaprak,
delil yetersizliğinden beraat kararı
verildiğini ve önümüzdeki günlerde
dosyayı istinaf mahkemesine
taşıyacaklarını belirtti.
Cumhuriyet’e konuşan Özyaprak, “Çocuk İzlem Merkezleri’nde (ÇİM) bu çocuk altı yaşlarındayken, ifade vererek yaşadıklarını anlattı. Pedagoglar rapor verdi. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin raporu var. Mağdur ifadesinin aksinin ispatlanması gerekiyor” dedi.
SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ
Özyaprak sözlerini şu şekilde
noktaladı: “Yedi gün içinde istinaf
mahkemesine gönderilmesini
isteyeceğiz. Sonra gerekçeli karar
geldikten sonra da gerekçeli istinaf
dilekçemizi yazacağız. Süreci
takip edeceğiz. Olayın peşini
bırakmayacağız. Oradan sonra
da Anayasa Mahkemesi, Anayasa
Mahkemesi’nden Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi. Bu sonuna
kadar gidecek.”
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