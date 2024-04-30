‘Dosyayı istinafa taşıyacağız’

İstanbul’da D.B. isimli 8 yaşındaki bir çocuğun, babası S.B. ve bir özel üniversitede dekanlık yapan üvey annesi S.B. tarafından istismara uğradığı iddia edildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00
‘Dosyayı istinafa taşıyacağız’
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Biyolojik anne Ç.B’nin şikhayetiyle açılan davada, baba S.B. ve eşi S.B., kötü muamele, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yargılanırken, dün İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat kararı verildi. Kararın ardından biyolojik anne Ç.B’nin avukatı Mualla Özyaprak, delil yetersizliğinden beraat kararı verildiğini ve önümüzdeki günlerde dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Özyaprak, “Çocuk İzlem Merkezleri’nde (ÇİM) bu çocuk altı yaşlarındayken, ifade vererek yaşadıklarını anlattı. Pedagoglar rapor verdi. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin raporu var. Mağdur ifadesinin aksinin ispatlanması gerekiyor” dedi.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ 

Özyaprak sözlerini şu şekilde noktaladı: “Yedi gün içinde istinaf mahkemesine gönderilmesini isteyeceğiz. Sonra gerekçeli karar geldikten sonra da gerekçeli istinaf dilekçemizi yazacağız. Süreci takip edeceğiz. Olayın peşini bırakmayacağız. Oradan sonra da Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu sonuna kadar gidecek.” 


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