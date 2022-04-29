CHP kurmayları tarih verdi: Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ne zaman açıklanır?

29 Nisan 2022 Cuma, 10:11

Halk TV yazarı Fikret Bila, ana muhalefet partisinin kurmaylarına en çok yöneltilenlerin başında "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar mı?" sorusunun geldiğini söyledi. Bila yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Verilen yanıt ise ortak: 'Sayın Kılıçdaroğlu’nun siyasi nezaketi buna engeldir. Kılıçdaroğlu, adayın 6 lider tarafından belirleneceğini söyledikten sonra böyle bir açıklama yapmaz. Diğer 5 lider böyle bir karara varırsa açıklamanın da bu liderler veya bu liderlerden biri tarafından yapılmasını tercih eder'

"KURBAN BAYRAMI’NI BEKLEMEK LAZIM"

'Peki böyle bir açıklamayı 5 liderden hangisi yapar' diye sorulduğunda verilen yanıt ise 'Siyasi nezaket bu açıklamanın Sayın Meral Akşener tarafından yapılmasını gerektirir' şeklinde.

Peki 'Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ne zaman açıklanır' sorusunun ortak yanıtı ise şöyle: 'İkinci bayram günlerinde. Kurban Bayramı’nı beklemek lazım'"