DP İstanbul'dan AKP'ye yalanlama: Tamamen hayal ürünü

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:19

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:22

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı, partinin Üsküdar teşkilatından ilçe başkanı ile birlikte 600 kişinin AKP'ye katıldığı iddiasını yalanladı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı video için "İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 parti üyeisinin AK Parti Üsküdar'a katıldığından bahisle paylaştığı video ve içeriğindeki bilgiler tamamen hayal ürünüdür" denildi.

Açıklamada "Demokrat Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine Üsküdar Belediye Başkan Adayı M. Turan Mızrak ve meclis üyesi adayları ve ilçe teşkilatı ile sahada çalışma yapmaktadır" bilgisi verildi.

Ferman Erşahin'in DP'de Üsküdar İlçe Başkanı olarak görev yapmadığı belirtilen açıklamada, Hilmi Türkmen için "Yalan beyanlar ile Üsküdar halkından yetki almaya çalışmasını ve bir diğer yandan partisinde ve kamuoyunda uğradığı itibaz erozyonunu da göz önünde olan başarısız belediyecilik anlayışı da DP Üsküdar İlçe Teşkilati üzerinde toparlama çabasını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."