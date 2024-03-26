'Bu benim son seçimim' demişti... Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AKP'nin tartıştığı formül ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" açıklaması gündemdeki yerini korurken; Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP’lilerin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesine olanak sağlama hesaplarını" yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:05
'Bu benim son seçimim' demişti... Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AKP'nin tartıştığı formül ortaya çıktı
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AKP'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa gereği üçüncü defa aday olabilmesinin yolunun açılması için, seçim kararının Meclis tarafından alınmasına dair senaryolar tartışılıyor.

NE OLMUŞTU? Erdoğan, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

"Erdoğan’ın yeniden adaylığının yolunun açılması için partide tartışılan formüle göre, 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimlerden bir yıl önce TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alınması için teklif verilecek" kulis bilgisini aktaran Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"SEÇİMDEN KAÇAMAZLAR"

"Anayasa’ya göre TBMM’nin seçim kararı alabilmesi için 360 milletvekilinin desteği gerektiğinden 'kimlerden destek alınabilir' sohbetleri yapılıyor. Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı bu kararın alınmasına yetmiyor. Ancak, parti kurmayları, 'Seçimlerin yenilenmesi gündeme gelirse muhalefetin de destek vereceğini düşünüyoruz. Seçimden kaçamazlar' yorumunu yapıyorlar."

"TBMM'NİN ERKEN SEÇİM KARARI ALMASININ..."

"Partililer, seçimlerin yenilenmesi kararının alınması için TBMM’ye MHP ile birlikte ortak bir teklif sunabileceklerini dile getiriyorlar. Muhalefet, bugünden bu topa girmiyor. Mevcut duruma göre, AKP ve MHP’nin toplam sandalye sayısı 313. İYİ Parti’nin destek vermesi durumunda bu sayı 351’e ulaşıyor. HÜDA-PAR’ın 4, YRP’nin 4 sandalyesi bulunuyor. Bu partilerin de ortak hareket etmesi durumunda sayı 359 oluyor. Bazı bağımsız milletvekillerinin de desteği ile TBMM’nin erken seçim kararı almasının önü kıl payı açılabilir. Yapılan hesaplar şimdilik böyle…"


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