DP lideri Gültekin Uysal: Enflasyonun tek sorumlusu Erdoğan

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

İktidarın ekonomi politikasını da eleştiren Uysal, “Türkiye’yi bu hale kim getirdi? Merkez Bankası başkanı İstanbul’un Manhattan’dan daha pahalı olduğunu söylüyor. Faili kim? İktidarın akıldan yoksun tercihleri, politikaları” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımlarına da değinen Uysal, “Her sabah içişleri bakanımız bir tweet paylaşıyor. Bugün şu operasyon yapıldı, bu operasyon yapıldı. Bakanın İstanbul’la ilgili bir düşünceleri mi vardır? Ama bunların nafile çabalar olduğunu biliyoruz. Siz ülkeyi kirli paranın merkezi haline getirdiniz” dedi.