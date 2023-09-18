Gültekin Uysal'dan çarpıcı iddia: ‘ATV-Sabah grubunun ve İstanbul Havalimanı’nın sahibi Erdoğan'
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "ATV-Sabah grubunun sahibi Erdoğan'dır. İstanbul havaalanının sahibi kimdir? Görünürde birtakım şirketler görünüyor. Sahibi Sayın Erdoğan” iddiasında bulundu.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erzurum’un yerel basınından Agah TV’de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ATV-Sabah grubunun ve İstanbul Havalimanı’nın ‘asıl sahibinin’ AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Uysal, şu şekilde devam etti:
"Şimdi sorsak size, ATV-Sabah grubunun sahibi kimdir? Beyaz TV’nin sahibi kimdir? Bunların sahiplerini biliyoruz. Birinin sahibi Tayyip Erdoğan’dır, birinin sahibi Melih Gökçek’tir. Ama resmiyete baktığınızda bunlar başkadır. İstanbul Havaalanı'nın sahibi kimdir? Görünürde birtakım şirketler görünüyor. Sahibi Sayın Erdoğan’dır. Açıkça söyleyeyim. Vatandaşlarımızdan duymayanlar var ise duysunlar. Türkiye’de bu gerçekler var. Bu saydıklarımın kontrol edildiğini iddia etmiyorum. Mülkiyetinin de birinci derecede fiilen, resmen olmasa da Sayın Erdoğan’ın olduğu kanaatindeyim. Bu herkesin bildiği sır hükmünde. Erzurum’da duymayan vatandaşlarımız var ise onları da biz bilgilendirelim. Türkiye’de böyle bir hal var; kirli kaynaklarla siyasetin finanse edildiği bir hal..."
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