Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan CHP Kongresi'nde genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından kendine çalışma ofisi kurmuştu. Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti.
Ziyarette Uysal'a partisinin genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt da eşlik etti.
Uysal bu ziyaretin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret ettik. Uzun süreli bir teşrik-i mesai sonrasında, bir süredir bulamadığımız istişare etme imkanını bulduk. Kendilerine nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."
Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu @kilicdarogluk çalışma ofisinde ziyaret ettik.— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) November 29, 2023
Uzun süreli bir teşrik-i mesai sonrasında, bir süredir bulamadığımız istişare etme imkanını bulduk.
Kendilerine nazik… pic.twitter.com/xjlusJiapJ
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