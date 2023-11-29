Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti

Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 29.11.2023 - 15:39

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette Uysal'a partisinin genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt da eşlik etti.

Uysal bu ziyaretin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret ettik. Uzun süreli bir teşrik-i mesai sonrasında, bir süredir bulamadığımız istişare etme imkanını bulduk. Kendilerine nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."



