DP'li Ertan Küçükay duyurdu: Meclis üyesi adayına asitli saldırı!

Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök, asitli saldırıya uğradı. Demokrat Partisi Genel Sekreteri Ertan Küçükay, "Hatay/Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur ittifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde yüzüne asit atılmak suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:01
DP'li Ertan Küçükay duyurdu: Meclis üyesi adayına asitli saldırı!
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Demokrat Parti'nin Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'e iddiaya göre Cumhur İttifakı mensupları olduğu öne sürülen bazı kişiler tarafından dün gece asitli saldırı düzenlendi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, dün gece Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala yapılan çirkin saldırı hakkında X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI MENSUPLARI TARAFINDAN..."

Küçükay şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde “yüzüne asit atılmak” suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmektedir. Olay anından itibaren başta Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve Belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan göz altına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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