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DP'li İlay Aksoy yabancı seçmen listesini paylaştı: Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz

Demokrat Partili İlay Aksoy, YSK’den aldığı yabancı seçmen listelerini paylaştı. Cumhuriyet'e konuşan Aksoy, "Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz" dedi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00
DP'li İlay Aksoy yabancı seçmen listesini paylaştı: Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
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Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “YSK’den aldığım listedeki isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin. Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor. Toplamda 124 ülke var” diye konuştu.

(İlay Aksoy)

Türkiye’de orantısız şekilde Ortadoğu nüfusunun yığılması olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Bu seçimlerde de yabancıların büyük bir etkisi olacak.Şu anda Cumhur İttifakı ile bir seçime girmedik. Biz yabancılara karşı bir seçimi kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü haksız bir şekilde onların ülkemizde hiçbir hakları olmamasına rağmen bizim egemenliğimiz üzerinde bir söz sahibi oldular. 1.5 milyon yabancı oy kullanacak” dedi. 


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