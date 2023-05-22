DP'li İlay Aksoy sığınmacıların sandığa müdahalesini anlattı: Egemenliğimize tehdit

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, seçimin ilk turunda gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de çok fazla yabancı uyruklu kişinin oy kullandığını söyledi. Aksoy, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy, ikinci turda da aynı kişilerin oy kullanacağına dikkat çekerek “Bakanlar sürekli çıkıp ‘Suriyeli kardeşlerimizi geri göndermeyeceğiz, onları üzmeyeceğiz diyor. Çünkü onlardan gelecek oyu kaybetmek istemiyorlar. Sandığa gitmesi için onları motive etme’ açıklamaları yapıyor. Bizim egemenliğimizi tehdit eden unsur sığınmacılardır. Türkiye şu anda bu oylar nedeniyle sandıkta doğrudan müdahaleye uğruyor” dedi. Aksoy, “Dış güçler deniyor ya, bizzat içeride kendilerinin verdiği vatandaşlıklar tarafından bizim egemenliğimize müdahale ediliyor” diye ekledi.

(İlay Aksoy)

‘DEMOGRAFİK SALDIRI’

“Suriyeliler şu anda kendi içlerinde çok ciddi bir örgütlenme gücüne sahipler” diyen Aksoy, “Mesajlaşma uygulamaları üzerinden sürekli iletişim halinde kalıyorlar. Türkçeyi öğrenmeye de ihtiyaç duymuyorlar” dedi. Toplumun sığınmacılar nedeniyle kökten bir değişime uğradığını belirten Aksoy, “Türkiye büyük bir demografik saldırı altında. 2017’de iktidar, bu insanları görünmez hale getirebilmek için 5490 sayılı Nüfus Kanunu’nun 11. maddesini değiştirdi. İsimlerini mahkemeye gerek kalmadan nüfus müdürlüklerinden değiştirilebilir hale geldiler. Bu yüzden kaç yabancıyla yaşadığımızı bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sığınmacı sorunuyla ilgili çözüm bulunabilmesinin yolunun Göç Bakanlığı kurulması olduğunu söyleyen Aksoy, “‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesine acilen geri dönmemiz lazım. Komşularımızla çok iyi ilişkiler haline olmamız gerekiyor ki sorunlarımızı birlikte çözelim” dedi.