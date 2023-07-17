DP'li İlay Aksoy'dan sığınmacı açıklaması: Hızlı ve düzensiz insan sirkülasyonu var

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 04:45

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “İstanbul’da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı” iddiaları üzerine özellikle İstanbul’da yaşayan yabancı nüfusun ikamet izni tekrardan gündeme geldi.

Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medyada artan paylaşımlar üzerine bir açıklama yaparak iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirdi.

‘YASAK BİLE YETMEZ’

Cumhuriyet’e konuşan Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “İstanbul için daha kapsamları kararlar alınması gerek çünkü burada çok hızlı ve düzensiz bir insan sirkülasyonu var” dedi.

(İlay Aksoy)

Yalanlanan iddiaya ilişkin Aksoy, “Bu yasak bile yetmeyecek. Yasakla beraber birçok reformun getirilmesi şart” ifadelerini kullandı. Birçok yabancının ev alarak vatandaş olduğunu belirten Aksoy, “İkamet izni durdurulma kararı verilse bile artık oturum izni alan yabancıları bu karar ilgilendirmeyecek. Bugün bile böyle bir karar verilse daha önce yapılan başvurular da bu kapsamın dışında kalıyor’” dedi.