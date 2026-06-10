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DSA’nın Ankara Barosu Genel Kurulu'nda aday göstereceği isim belli oldu

DSA’nın Ankara Barosu Genel Kurulu'nda aday göstereceği isim belli oldu

10.06.2026 22:47:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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DSA’nın Ankara Barosu Genel Kurulu'nda aday göstereceği isim belli oldu

Ankara Barosu Genel Kurulu'nda gösterilecek aday için Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nda (DSA) ön seçim yapıldı. Ön seçimi mevcut genel sekreter Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan kazandı.
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Ankara Barosu ekimdeki olağan kurula hazırlanırken, geçmiş dönemdeki başkanları çıkaran Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nda (DSA) bugün adaylık için ön seçim yapıldı.

4 ADAY YARIŞTI

Çok adaylı seçimde mevcut başkan Av. Mustafa Köroğlu, mevcut genel sekreter Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ile Av. Veysel Kırıcı ve Av. Bülent Yücetürk yarıştı. Ön seçimde 7 bin 774 avukat oy kullandı. 

AV. ÇAĞLAYAN SEÇİMİ KAZANDI

Seçimin sonunda; 2 bin 533 oy alan Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan DSA'nın genel kurulda adayı olarak seçildi.

Mevcut başlan Av. Mustafa Köroğlu 2 bin 393, Av. Veysel Kırıcı 2 bin 94 ve Av. Bülent Yücetürk ise 754 oy aldı. 

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