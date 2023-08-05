DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 'emekli zammı' çıkışı: Asla makul görülemez

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Seçim süreci boyunca ‘ben ekonomistim’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyip, sonrasında iktidarın ekonomide uyguladığı politikalara Cumhur’un ittifak ortaklarından tepki gelmeye devam ediyor.

TBMM’ye AKP listelerinden giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

‘ECEVİT İŞÇİ BABASI VE EMEKLİ DOSTUYDU’

Bülent Ecevit’in ‘işçi babası ve emekli dostu’ olduğunu belirten Aksakal, “Demokratik Sol teori Ecevit’in Çalışma Bakanlığı döneminden itibaren içerik kazanmış, önce CHP Genel Başkanlığı döneminde ‘CHP demokratik sol bir partidir’ kavramını tüzüğüne yazmış ancak 12 Eylül faşist darbesi ile birlikte kapatıldıktan sonra kurduğu DSP esasen emeğin hak mücadelesinden doğmuştur. Bugün de bizler aynı inanç ve kararlılıkla demokratik sol ilkeler çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

(Önder Aksakal)

Aksakal açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Bülent Ecevit sadece işçi babası olmaktan öte sağlam bir milliyetçi, kararlı bir vatanseverdi. Emperyalist politikalara karşı en çetin mücadeleyi yürütmüş bir siyasetçiydi. Zaten bu yüzden 2002’de iktidardan uzaklaştırılması sağlanmıştı.”

‘TARIMSAL ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRILDIK’

“DSP olarak sadece bugün uygulanan ekonomi politikaları değil önceki dönemde de ortaya konulan uygulamaları en net şekilde eleştirmiş, doğru önermeleri de yapmıştık” diyen Aksakal, “Özellikle tarımsal üretimden uzaklaştırılan ülkemizin ivedilikle yeniden tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kendi iç dinamikleriyle kalkınmanın yolunu açması gerektiğini anlata geldik” ifadelerini kullandı.

‘AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALMIŞ...’

Aksakal, “Bugün, açlık sınırının dahi gerisinde kalmış bir asgari ücret nasıl kabul edilemez ise, onun da çok gerisinde kalmış bir emekli maaşı asla makul görülemez” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

BAHÇELİ, ERBAKAN, DESTİCİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli emekliler için de seyyanen zam çağrısında bulunarak, “Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

İttifakın bir diğer ortağı Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ise “Bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl sonuna kadar bekleyecek durumu kalmamıştır” demişti. Cumhur ittifakına desteğini açıklayan ve Meclis’e giremeyen Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici de seyyanen zam çağrısında bulunmuş ve şunları söylemişti: “Memurlarımızın maaşına yapılan seyyanen 8 bin 77 lira emeklilerimizin maaşına da eklenmeli. En düşük emekli maaşının, asgari ücretin üzerinde olması gereklidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu” ifadeleriyle yıl sonunu işaret etmişti.