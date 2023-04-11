DSP İl başkanlarından Kılıçdaroğlu’na destek

Yayınlanma: 11.04.2023 - 18:01

Güncelleme: 11.04.2023 - 18:01

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamasının ardından partiden istifalar sürerken DSP'nin İzmir, Manisa, Aydın ve Samsun İl başkanları ve bu illerde bulunan ilçe örgütleri kararı tanımadıklarını duyurdu.

AKP'nin teklifini kabul ederek Cumhur İttifakı'na dahil olan ve AKP'nin aday listesinden seçime giren Aksakal'ın kararı üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Manisa DSP İl Başkanı İbrahim Topuk, "Biz Demokratik Sol Parti Manisa il teşkilatı olarak genel başkanımız Önder Aksakal'ın aldığı kararı tanımıyoruz. Çünkü Önder Aksakal'ın Parti meclisimize veya il başkanlarımızı toplayıp aldığı kararı bize bildirmesi lazımdı veya en azından olur veya olmaz kararımızı alması gerekiyordu. Genel Başkan bizim kararımıza başvurmadı biz de onun kararına uyumuyoruz ve tanımıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz" dedi.