DSP lideri Önder Aksakal'dan dikkat çeken '2002' çıkışı: 'Tekrarını izliyoruz'
İzmir'de partilileriyle bayramlaşmak için bir araya gelen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sanki 2002 yılında yaşananların bir tekrarını izliyormuşuz gibi manzarayla karşı karşıyayız" dedi.
Siyasilerin bayramlaşma mesaisi sürüyor. İsmet Paşa
Mahallesi'ndeki parti binasında İl Başkanı Bedri Ateş tarafından karşılanan DSP
lideri Aksakal, burada kendisiyle bayramlaşmaya gelen partililerle bayramlaştı.
ESKİ BAYRAMLARI HATIRLATTI
Gazetecilere açıklamada bulunan Aksakal, eski bayramların
güzelliğini aradıklarını söyledi.
Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişi, geleneği olan kadim bir
devlet olduğunu, bölgesinde terör yapılanmalarının devletleşmesine izin
vermeyeceğini aktaran Aksakal, Gazze'de yaşananların da Türkiye'nin bu dönemde
güçlü olmasının önemine işaret ettiğini dile getirdi.
"SANKİ 2002 YILINDA YAŞANANLARIN TEKRARINI İZLİYORMUŞUZ GİBİ"
Türkiye'de siyasette yeni bir dönemin başladığını belirten
Aksakal, şöyle konuştu:
"Bunun adına siyasette yumuşama deniyor ama bu
yumuşamanın hangi amaçlarla yapılmaya çalışıldığı noktasında büyük bir
belirsizlik var. Sanki 2002 yılında yaşananların bir tekrarını izliyormuşuz
gibi manzarayla karşı karşıyayız. Umarım tüm siyaset kurumları, siyasi
partiler, dışarıya karşı, o küresel emperyalist sisteme karşı kol kola girerek
bir güç görüntüsü verebilirler. O zaman belki önümüzdeki süreci daha rahat,
daha güvenli geçiririz."
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