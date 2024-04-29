CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik mesajı!
Amedspor, TFF 2. Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst lige çıkma konusunda önemli bir avantaj yakaladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Amedspor'u tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Amedspor'u kutladı.
Özel, yaptığı paylaşımda, "TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Amedspor grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.
Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:
TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum. pic.twitter.com/8jUdZVrKax— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 29, 2024
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