CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik mesajı!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 29.04.2024 - 12:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Amedspor'u kutladı.

Özel, yaptığı paylaşımda, "TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amedspor grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde: