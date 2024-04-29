CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik mesajı!

Amedspor, TFF 2. Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst lige çıkma konusunda önemli bir avantaj yakaladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Amedspor'u tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik mesajı!
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Amedspor'u kutladı.

Özel, yaptığı paylaşımda, "TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amedspor grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde:


Özgür Özel haberleri Amedspor haberleri tebrik haberleri tff 2.lig haberleri

İlgili Haberler

Amedspor'dan şampiyonluğa geri sayım!

Amedspor'dan şampiyonluğa geri sayım!
Kastamonuspor'dan Amedspor'a bir jest daha!

Kastamonuspor'dan Amedspor'a bir jest daha!
Kastamonuspor'dan Amedspor'a dostluk mesajı: 'Biz düşman değiliz'

Kastamonuspor'dan Amedspor'a dostluk mesajı: 'Biz düşman değiliz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı

Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı
Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?

Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
Bakanı Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması: “Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için uygun değil”

Bakanı Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması: “Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için uygun değil”
Karakter gelişimine yönelik yeni araştırma: Anne ve babadan az etkileniyor

Karakter gelişimine yönelik yeni araştırma: Anne ve babadan az etkileniyor
Bloomberg HT’nin anketi sonuçlandı: Enflasyonun yüzde 70 olacağı öngörüsü

Bloomberg HT’nin anketi sonuçlandı: Enflasyonun yüzde 70 olacağı öngörüsü
Robert Downey Jr.'ın geri dönüş isteği tartışmalara yol açtı: Iron Man geri mi dönüyor?

Robert Downey Jr.'ın geri dönüş isteği tartışmalara yol açtı: Iron Man geri mi dönüyor?
28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması

28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması