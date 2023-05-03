DSP Samsun İl Başkanlığı'na Kılıçdaroğlu afişi asıldı

DSP Samsun İl Başkanlığı 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkladı. Partinin il başkanlığı binasına da Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:37
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Seçime Cumhur İttifakı'yla anlaşıp AKP listelerinden girerek katılan Demokratik Sol Parti'de (DSP) 'Samsun' şoku yaşanıyor. Partinin Samsun İl Başkanlığı’ndan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması geldi.

DSP Samsun İl Başkanlığı binasına da Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı. Parti binası önünde açıklama yapan DSP Samsun İl Başkanı Devrim İpekdal, “Demokratik Sol Parti Samsun İl Başkanlığı olarak biz Millet İttifakı’nı destekliyoruz” dedi.

DSP UŞAK İL BAŞKANLIĞI’NA DA DESTEK AFİŞİ ASILMIŞTI

DSP Uşak İl Başkanlığı da dün parti binasına astığı, “1985 ruhu için, Cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, umutlarımız için, 1985 ruhu taşıyan gerçek demokratik solcular Millet İttifakı’yla yan yana, omuz omuza parlamenter sistem için Millet İttifakı’na, ‘Evet’ diyoruz” afişiyle Millet İttifakı’nı desteklediklerini açıklamıştı.

 

 


DSP Demokratik Sol Parti Kemal Kılıçdaroğlu

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