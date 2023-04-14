DSP Genel Başkanı Önder Aksakal şeriatçıları aratmadı: Millet İttifakı'nı 'kafir' ilan etti

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:01

Cumhur İttifakı'nın çiçeği burnunda ortağı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, skandal açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"VATAN MİLLET SEÇİMİDİR"

Millet İttifakı'na yönelik 'küffar' (Müslüman olmayanlar, kâfirler) ifadesini kullanan Aksakal'ın tepki çeken açıklamaları şöyle:

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz."