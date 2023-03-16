DSP’li Karakülçe: Cumhur İttifakı’na katılmamız söz konusu değil

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:38

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:41

Adı Cumhur İttifakı ile anılan Demokratik Sol Parti’den (DSP) yeni ortaklık iddialarına tepki geldi. AKP ve MHP ile uzlaşma yapıldığı yünündeki haberleri yalanlayan parti yetkilileri, Millet İttifakı’na ise açık kapı bıraktı.

İzleyecekleri yol haritasının Mart ayı sonunda belli olacağını duyuran DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, Millet İttifakı’ndan teklif geldiği takdirde parti kurullarında değerlendirebileceklerini ifade ederek, “Parti olarak herhangi bir ittifak ile görüşmemiz ya da anlaşmamız olmadı. Bizi Cumhur İttifakı’na yakın göstererek bir algı yarattılar. Olmayan bir şey üzerinden partimizi yaftalamak nasıl bir beceridir? Burada kesinlikle art niyet var. Genel başkanımız ile parti içerisinde toplantı yapıyoruz ve televizyonda “DSP Cumhur İttifakı’na katılıyor”, “Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler” gibi aslı astarı olmayan haberler çıkıyor. Bunu yapanlar nasıl bir ahlak anlayışına sahip? DSP adı gibi demokratik bir partidir. Bizim derdimiz Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe kavuşması" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ TBMM'DE YER ALMAK"

İttifaklarla resmi olarak görüşmelere başlamadıklarını söyleyen Karakülçe, "Teklif geldiğinde parti organları ve kurullarımız elbette bunu değerlendirecek. İlkelerimiz ve kuruluş felsefemiz çerçevesinde elbette buna karar vereceğiz. Ancak parti olarak hiç kimseyle herhangi bir görüşmemiz ya da temasımız söz konusu değil. İçinde bulunduğumuz dönem itibarı ile ittifaklar ile yol yürümek daha mantıklı görünüyor. Ama içimize sinmeyen bir ittifak içerisinde yer almayız. Biz bugüne kadar devlet desteği ile, sermayenin desteği ile gelmedik. Emekçi insanların katkısı ile bugünlere gelmiş bir partiyiz. Hedefimiz TBMM’de yer almak. Halkın bizi nerede görmek istiyorsa yolumuza öyle devam edeceğiz. Seçim takvimi belli olduğunda değerlendirmelerimizi tamamlayacağız. Tahmini olarak ay sonunda izleyeceğimiz yol haritası netleşecek ve kararımızı kamuoyuna duyuracağız” ifadelerini kullandı.