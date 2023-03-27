Duayen gazeteci ve eski yazarımız Orhan Karaveli toprağa verildi
Duayen gazeteci ve eski yazarlarımızdan Orhan Karaveli (93) dün İstanbul’da toprağa verildi. Karaveli için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Karaveli’nin naaşı Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.
Fotoğraflar: Vedat Arık
Duayen gazeteci ve eski yazarlarımızdan Orhan Karaveli 24 Mart’ta 93 yaşında hayata veda etti. Karaveli için dün öğle namazında Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine eşi Serpil Karaveli, oğlu Orhan Karaveli, gazetemizin yazarları ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Şükran Soner ve Barış Doster, Eski CHP Adana Milletvekili Mehmet Ziya Yergök, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve çok sayıda seveni ve arkadaşı katıldı.
Karaveli’nin naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.
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