Cumhuriyet gazetesinin eski yazarı duayen gazeteci Orhan Karaveli hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:49

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:57

Cumhuriyet gazetesinin eski yazarı duayen gazeteci Orhan Karaveli, yaşamını yitirdi.

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu üyelerinden, Basın Şeref Kartı ve 2004 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Karaveli, 93 yaşında hayata veda etti.

TGC: "HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Orhan Karaveli’nin ölümünün ardından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Değerli üyemiz Orhan Karaveli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nin içeriğinin zenginleştirilmesinde büyük katkıları olan Orhan Karaveli’yi hiç unutmayacağız. Gazeteciliğe uzun yıllar başarıyla hizmet veren Orhan Karaveli’nin ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Orhan Karaveli’nin cenazesi ile ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

NAZIM HİKMET'İN BELGESELİNİ HAZIRLAMIŞTI!

Orhan Karaveli, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet ile Rusya'da yaşadığı dönemde röportaj yapmış ve belgeselini hazırlamıştı.

ORHAN KARAVELİ KİMDİR?

1930 yılında Ankara’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Londra Politeknik Okulunda eğitim gördü.

Mesleğe 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı. Daha sonra Milliyet, Vatan, Son saat ve Cumhuriyet gazetesinde yazdı. 1954 yılında Milliyet Gazetesi’ne geçti.

Milliyet Gazetesi’nin Berlin ve Londra temsilciliğini yaptı. 1958 yılından itibaren Vatan Gazetesi’nde günlük dış politika köşesini yazdı.

2004 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, 2013 yılında Dil Derneği Onur Ödülü’ne değer görüldü.

Atatürk Babam ve Ben, Kişiler ve Köşeler, Bir Ankara Ailesinin Öyküsü, 1946-99 Şiirleri, Tanıdığım Nazım Hikmet, Sakallı Celal, Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği, Ziya Gökalp’i Doğru Tanımak, Berlin’in Yalnız Kadınları, Kendi Heykelini Yapan Adam İlhan Selçuk, Kral Çıplak, Ali Kemal-Belki de Bir Günah Keçisi, Görgü Tanığı-Bir Gazetenin Sıra Dışı Anıları ve Çanakkale Olmasaydı-O Olmasaydı kitapları yayımlandı.

Basın Şeref Kartı taşıyan Karaveli’nin tablosu TGC Basın Müzesi Portreler Galerisi'nde yer alıyordu.