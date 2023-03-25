Orhan Karaveli’nin ardından

25 Mart 2023 Cumartesi

Güzel bir insandı. Güzel bir Cumhuriyetçiydi. Güzel bir gazeteciydi. Güzel bir yazardı.

Yıllar önce Azerbaycan’a yaptığımız bir seyahatte tanımıştım onu. Sonra dostluğumuz gelişmişti imza günlerinde, panellerde, televizyon programlarında, kitap fuarlarında.

Dün ölüm haberini alınca aklıma o geziler, o söyleşiler, o sohbetler, o programlar geldi.

Ustamız, dostumuz, ağabeyimiz, meslek büyüğümüz Orhan Karaveli de ayrıldı aramızdan.

Nüktedandı, bilgeydi, her anısı bir öğüt, bir ders gibiydi bizler için. Elimde kâğıt kalemle dinlerdim Orhan ağabeyi. Üniversitede tez danışmanı olduğum genç araştırmacıların, genç meslektaş adaylarımızın lisansüstü tezlerinde, özellikle de bir biyografi söz konusu olduğunda yardımını isterdim. Hemen büyük bir içtenlikle yardımıma koşardı. Tüm bildiklerini, tüm arşivini cömertçe paylaşırdı. Bundan da büyük bir mutluluk duyardı.

Yıllar önce, Gürkan Hacır’ın “Şimdiki Zaman” programında, çocukluğunun Ankara’sını anlatırken gözleri dolmuş, beni de ağlatmıştı canlı yayında. Atatürk’ü gördüğünü söyleyip, “Saçlarımı okşamıştı” dediğinde “Orhan ağabey, desene, saçlarının gürlüğünü, yüzünün güzelliğini ve bakışlarındaki güleçliği Atatürk’ün ellerine borçlusun” demiştim. Duygulanmıştı.

ABD’de, Fransa’da, İngiltere’deki muhabirlik yıllarını anlatırken renkli anılarını da bizlerle paylaşırdı. Hayranlık duyardık.

Kitaplarını nasıl yazdığını, araştırma safhasında neler yaptığını, gerekli malzemeyi topladıktan sonra İstanbul dışında bir otelde yazım aşamasında nelere dikkat ettiğini paylaşırdı bizlerle. İmrenirdik.

Gazetemizin “Olaylar ve Görüşler” sayfası için yazı yazmasını rica ettiğimde bana verdiği yanıt, yüksek karakterinin, mesleğe olan sadakatinin, okuruna olan saygısının, tevazusunun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine bağlılığının özetiydi adeta: “Sevgili Barış, ben artık yaşım gereği fazla okuyup yazamıyorum. Cumhuriyet çok büyük bir gazete. Cumhuriyetimizle yaşıt ve özdeş. Onda yazmak büyük bir onur ve sorumluluk demektir. Hem size hem de gazetemizin değerli okurlarına mahcup olmak istemem. Beni bağışla lütfen.”

Başsağlığı dilemek için, Orhan ağabeyle aynı adı taşıyan oğlu, değerli dostum Orhan’ı aradığımda, eski günleri andık. Duygulandık. Erken Cumhuriyet döneminde doğmuş, Atatürk’le aynı havayı solumuş büyüklerimizin vefatıyla, her anlamda azaldığımızı, eksildiğimizi paylaştık birbirimizle.

Orhan Karaveli’nin kalemini çok arayacağız. Güzel ve güleç yüzünü, sıcak sohbetlerini çok özleyeceğiz.