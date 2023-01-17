Duayen siyasetçilerden Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de destek ziyareti

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 06:31

YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretleri sürüyor. Aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de yer aldığı 90 duayen isim, İmamoğlu’nu Saraçhane’deki başkanlık binasında ziyaret etti. Destek için gelen misafirlerini İBB Meclis salonunda ağırlayan İmamoğlu, gelenlerle tek tek selamlaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk burada yaptığı konuşmada, “70 yıllık siyasi hayatımda bir şey görmüşümdür. Halk, bazı siyasetçileri kucağına alır, benimser, onları koruması altında tutar. Menderes öyle biridir, Ecevit öyle biridir. Şimdi bugün de Ekrem Başkan öyle biridir. Halkın tamamen himayesi altına, koruması altına aldığı, kucakladığı bir siyasetçidir. Bugün ben, 90 yaşını aşmış olmama rağmen, hâlâ bu siyaset içerisinde bir söz söyleme imkanını buluyorsam, bu Cumhuriyet’imizin ve demokrasinin sayesindedir. Ekrem Başkanımıza diyorum ki; korkma kardeşim” dedi.

"GÜÇLENDİM"

İmamoğlu da “Bugün gerçekten aşırı bastırılmış ve bir şekilde duygularını da ifade etme konusunda tereddüt duyan da bir toplumumuz var. Onun için bugünkü buluşmayı önemsiyorum. Milyon kez güçlendim, milyar kez güçlendim. Bugün burada benim şahsımda vücut bulan bir demokrasi mücadelesine katkı verdiğinizi biliyorum. Bu Ekrem İmamoğlu’nun şahsına bir destek değildir. Bu aslında Türkiye’nin demokrasisine verilmiş destektir” ifadelerini kullandı. Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez de İmamoğlu’na yönelik yürütülen sürecin ‘hukuksuzluk’ olduğunu belirtti. Söylemez, “Bugün Saraçhane’de Sayın Ekrem İmamoğlu’na karşı yürütülen haksız ve hukuksuz engelleme ve tehdit çabalarına, hukukun siyasallaşmasına karşı demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunan siyaset ve devlet insanları bir araya geldik. Bu demokratik dayanışma esasında tüm halkımıza verilen bir mesaj olup İstanbul halkının iradesini sakatlamaya yönelik davranışlara yönelik de bir uyarıdır. Hukuk herkese lazım olacaktır. Hukukun siyasallaşması, adaletin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmesi demokrasimiz için de sakıncalıdır” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de “İmamoğlu olayı sadece bir İmamoğlu olayı değildir, Türkiye meselesidir. Bunu böyle düşünmediğimiz sürece birçok haksızlıkları önleyemeyiz” tespitini yaptı.

90 DUAYEN İSMİ AĞIRLADI

İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’ye gidenler arasında Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Saadettin Tantan, Ufuk Söylemez, Algan Hacaloğli, Nesrin Nas, Hikmet Sami Türk, Seyfi Oktay, Mukadder Başeğmez, Celal Doğan, Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna, Yaşar Okuyan, Ercan Karakaş, Yüksel Yalova, Süleyman Çelebi ve Süheyl Batum gibi çok sayıda isim yer aldı.