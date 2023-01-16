Ekrem İmamoğlu duyurdu: 2 bin 125 yeni taksi hizmette!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:26

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:26

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2 bin 125 taksinin hizmete girdiğini duyurdu.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz.pic.twitter.com/MhTkOTqEtq — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz kasım ayı toplantısında '2 bin 125 yeni taksi' teklifi kabul edildi.

Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek.