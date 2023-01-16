Ekrem İmamoğlu duyurdu: 2 bin 125 yeni taksi hizmette!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 bin 125 taksinin İstanbulluların hizmetine girdiğini duyurdu. İstanbul’un taksi sorununu çözmek için ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 dolmuş taksiye dönüştürülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:26
Ekrem İmamoğlu duyurdu: 2 bin 125 yeni taksi hizmette!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2 bin 125 taksinin hizmete girdiğini duyurdu.

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz kasım ayı toplantısında '2 bin 125 yeni taksi' teklifi kabul edildi.

Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürülecek.


Ekrem İmamoğlu taksi

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