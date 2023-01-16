Gözlerden ırak toplantı: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na brifing verdi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:16

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:17

Seçimlere altı aydan az bir süre kala 'adaylık' tartışmaları artarken; siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dudullu-Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocak'ın akşamında bir otelde gözlerden ırak bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; önce CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi.

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, 'seçim kampanyası makinesi' adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMANIZ HALİNDE..."

İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, sunumda, “Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı” diyerek, modelini anlattı.

Bu model maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor.