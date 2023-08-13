Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isim hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.08.2023 - 23:48

Güncelleme: 13.08.2023 - 23:57

İYİ Parti teşkilatının acı günü. Dün İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen İYİ Parti eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti.

2019 Yerel Seçimleri’ne giden süreçte Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in vizyoner bakış açısıyla son 20 yılın en büyük seçim başarısının kazanılmasını sağlayan İYİ Parti, 31 Mart 2024 seçimlerine de damga vuracaktır. Memleketin tüm il, ilçe ve beldelerinde çıkaracağımız… pic.twitter.com/k7LUGjqJmP — Burak Akburak (@Akburak) August 12, 2023

Yıldız'ın vefat haberini İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "İYİ Parti'mizin önceki dönem Kocaeli İl Başkanı Sayın Şanbaz Yıldız'ı kaybettik. Acımız tarifsiz. Merhum Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

İYİ Parti'mizin önceki dönem Kocaeli İl Başkanı Sayın Şanbaz Yıldız'ı kaybettik.



Acımız tarifsiz.



Merhum Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum.



Başımız sağ olsun. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) August 13, 2023

AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Şanbaz'ın vefatının ardından, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum.



Mekânı cennet olsun… — Meral Akşener (@meral_aksener) August 13, 2023

DÜN 'BAŞARACAĞIZ' MESAJI ATMIŞTI

Öte yandan Şanbaz Yıldız, dün parti tarafından yapılan görevlendirilme sonrası şu mesajı atmıştı:

"Başaracağız…

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’ın çağrısıyla önemli bir sorumluluk üstlendim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Kocaeli başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik illerimizin yerel seçimlere dönük koordinasyonu şahsıma verildi. Yoğun bir çalışma sürecine girmeden önce, Genel Başkanımız Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 7 ilimizde yerel seçim sürecinin partimiz açısından en iyi şekilde geçmesi için canla başla çalışacağımı Kocaeli kamuoyuna sunmak istiyorum. Hep birlikte başaracağız."