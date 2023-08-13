Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isim hayatını kaybetti

Dün İYİ Parti Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevine getirilen partinin eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 23:48
Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isim hayatını kaybetti
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İYİ Parti teşkilatının acı günü. Dün İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen İYİ Parti eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti.

Yıldız'ın vefat haberini İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "İYİ Parti'mizin önceki dönem Kocaeli İl Başkanı Sayın Şanbaz Yıldız'ı kaybettik. Acımız tarifsiz. Merhum Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Şanbaz'ın vefatının ardından, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

DÜN 'BAŞARACAĞIZ' MESAJI ATMIŞTI

Öte yandan Şanbaz Yıldız, dün parti tarafından yapılan görevlendirilme sonrası şu mesajı atmıştı:

"Başaracağız… 

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’ın çağrısıyla önemli bir sorumluluk üstlendim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Kocaeli başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik illerimizin yerel seçimlere dönük koordinasyonu şahsıma verildi. Yoğun bir çalışma sürecine girmeden önce, Genel Başkanımız Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 7 ilimizde yerel seçim sürecinin partimiz açısından en iyi şekilde geçmesi için canla başla çalışacağımı Kocaeli kamuoyuna sunmak istiyorum. Hep birlikte başaracağız."


İyi Parti Meral Akşener Buğra Kavuncu Şanbaz Yıldız

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