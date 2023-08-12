Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğularak hayatını kaybetti!

Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren Necati Kılıç ile oğlu Muhammet Kılıç, boğularak hayatını kaybetti.

AA İHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 18:00
Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğularak hayatını kaybetti!
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Necati Kılıç (45) ile oğlu Muhammet Kılıç (11), Fırat Nehri'ne girdi.

Çevredekiler bir süre sonra baba ve oğlunun suda kaybolduğunu fark edince durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. 

Ekiplerin çalışmasının ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


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