'Dünden Yarına Boğaziçi Üniversitesi Buluşması' düzenlendi... 'Boğaziçi Üniversitesiyle uğraşmayı bırakın’

Yayınlanma: 25.09.2024 - 20:21

Güncelleme: 25.09.2024 - 20:21

Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED) Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur ve Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü Emeritus Profesör Dr. Üstün Ergüder yaptı. Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Şişi Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’da katıldı.

"BU DEĞERİMİZİ GELİŞTİRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Burada konuşan İmamoğlu, “Boğaziçi Üniversitesi 53 yıldır Türkiyemize hizmet ediyor. Ülkemizin toplumsal ve ekonomik hayatına çok önemli katkılar sunmuş bir üniversite. Böyle köklü bir eğitim kurumuna sahip olmak çok büyük bir önem taşıyor. Bu değerlerimizi geliştirmek hepimizin görevi. Son dönemde Boğaziçi yaşanan birçok olumsuzluklarla gündeme geliyor. Ülkemizin çok büyük bir değeri şaşılacak bir durumda. Koca üniversite cezalandırılmak isteniyor. Boğaziçiyi Boğaziçi yapan akademisyenlerimizin içeriye alınmamaları gibi yaşananları da gözlemliyoruz. Değerli akademisyenlerimizin burada değil de başka ülkelerde akademik çalışmalarını yapıyor olmaları ülkemiz için büyük bir kayıptır. Bu ülkeye çok faydası olan kurumları siyasal hırsları nedeniyle çalışamaz hale getiriyorlar. Boğaziçi üniversitesi her hukuksuzluğa karşı kendisini savunmaya devam ediyor. Boğaziçiyle uğraşmayı bırakın” dedi.

"DEMOKRATİK DEĞERLERLE YETİŞTİK"

BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Cesur ise yaptığı konuşmada, “Boğaziçi mezunları olarak barışçıl, demokratik değerlerle yetiştik. Biz çiftçisinden öğretmenine nice mesleklerden ailelerin çocuklarıyız. Boğaziçi’nden saygıyı ve birlikte yaşama değerlerini öğrenerek mezun olduk. Boğaziçi’nin Atatürk’ün ilkelerini kusursuz uygulayan bir yer olduğu ortadadır”ifadelerini kullandı.

"ELİT YETİŞTİREN BİR ÜNİVERSİTE"

Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü Emeritus Profesör Dr. Üstün Ergüder ise şöyle konuştu: “Boğaziçi Üniversitesi bugün anadolunun her köşesinden gelen öğrencilere dokunuyor. Boğaziçi Üniversitesi elit bir üniversite deniyor ama Boğaziçi asıl elit yetiştiren bir üniversite. Türkiye’nin en değerli öğrencilerini eğitti”