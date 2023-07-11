Dünya Nüfus Günü nedir? Dünya Nüfus Günü hangi gün kutlanır? 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:55

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:55

11 Temmuz, "Dünya Nüfus Günü" olarak belirlendi. Dünyanın en kalabalık ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD oldu. Dünya nüfusu, artış hızı düşmesine rağmen 8 milyarı geçti.

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmakta.



11 TEMMUZ DÜNYA NÜFUS GÜNÜ'NÜN AMACI NE?

Bu gün, dünya genelinde nüfusun büyüklüğü, dağılımı, demografik eğilimler ve nüfusla ilgili konular hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenir. Dünya Nüfus Günü boyunca, nüfus politikaları, doğum kontrolü, aile planlaması, cinsel sağlık, nüfus artışının etkileri ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular üzerinde odaklanan etkinlikler, seminerler, konferanslar ve kampanyalar düzenlenir. Bu gün, nüfusun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini teşvik etmeyi, nüfusla ilgili sorunlara dikkat çekmeyi ve toplumda nüfus konularına duyarlılığı artırmayı hedefler.



2023 DÜNYA NÜFUSU NE KADAR?

Dünya nüfusunun 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştığı tahmin edildi. Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2022 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,9'unu oluşturdu.

Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.