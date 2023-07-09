Dayton dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:38

Güncelleme: 09.07.2023 - 17:49

TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımlarının ilk bölümleri yaz tatili süresince her Pazartesi TRT 1'de yayımlanırken dizilerin diğer bölümleri ise tabii uygulaması veya "www.tabii.com" adresinden izlenebiliyor.

"Dayton" dizisinin ilk bölümü 10 Temmuz akşamı TRT 1'de seyircisiyle buluşacak.

DAYTON DİZİSİNİN KONUSU

tabii adlı platform tarafından yayımlanan tabii orijinal dizisi Dayton, tarihi ve biyografi türünde yer alıyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesini ve Alija'nın dağıtılmış ülkesini bir arada tutma ve yeniden inşa etme çabalarını konu alıyor.

DAYTON DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

İlk sezonunda 6 bölüm yer alan tarih ve dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal otururken, oyuncu kadrosunda ise Levent Öktem, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Şükrü Türen, Bülent Alkış, Ahmet Mark Somers, Başak Daşman, Mehmet Bilge Aslan ve Yıldız Kültür yer alıyor.

Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat ve Rabia Bozkurt'un hazırladığı dizinin yapımcılığını M. Hakan Sancaktutan ve Şeref Diler üstleniyor.