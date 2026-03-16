‘Duruşma düzeni bozuldu’ gerekçesiyle ertelenen İBB davasında bu hafta başkanlar savunma yapacak: Basın krizi nasıl aşılacak?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan son duruşmada tutuklu olan ve etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’nin satın alma müdürü Ümit Polat savunma yaptı. Polat’ın savunmasının ardından duruşmaya, Polat’ın avukatlarının savunmasıyla devam edilmesi kararlaştırılarak ara verildi.

Duruşma arasında gazetecilerin, jandarmalar tarafından salon dışına çıkarılan İmamoğlu’na soru sorduğu gerekçesiyle yerlerinin değiştirilmesine karar verildi. Mahkeme başkanı, basın mensuplarının “iyi niyeti suiistmal ettikleri” gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtirken aradan sonra tekrar başlayan duruşmaya bir kez daha ara vererek salonun boşaltılmasını, duruşma düzeninin sağlanmasını istedi.

Karara tepki gösteren gazeteciler, mahkemenin geçmesini istedikleri yerde masa bulunmadığını ve salonun en dip noktasında kaldığını ifade ederek yerinden kalkmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “duruşma düzeninin sağlanamadığı” gerekçesiyle duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

Kararın ardından salondan “Hak, hukuk, adalet” sesleri yükselirken duruşmayı izleyen tutuklu yakınları ve siyasetçiler, gazetecilere alkışlarla destek verdi. Bugün yapılacak duruşmada basın mensuplarının salondaki konumuna ilişkin mahkemenin ne karar vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

AĞAÇ AŞ İLE DEVAM EDECEK

Duruşmanın bugün, Polat’ın avukatlarının savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor. Mahkeme tarafından düzenlenen sanık savunma listesine göre davanın, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ve iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam etmesi öngörülüyor. İBB davası, bu hafta arife günü olan 19 Mart’a kadar devam edecek. Savunma listesinde 12. sırada olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve 13. sırada olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bu hafta savunma yapabileceği belirtiliyor.

İLK HAFTA TARTIŞMALARLA GEÇTİ

BİRİNCİ GÜN: Merakla beklenen İBB davasının ilk duruşması gergin bir atmosferle başladı. Davanın başlangıcı öncesi Silivri’de geniş güvenlik önlemleri alınırken avukatlar, sanık yakınları ve gazeteciler salona güçlükle girebildi. Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar, izleyiciler tarafından uzun süre yoğun alkışla destek gördü. Duruşmanın başında mahkeme heyetinin, savunma listesi uyarınca İmamoğlu’nun savunmasının son sanıklar arasında alınacağını açıklaması üzerine salonda tartışma yaşandı. Söz almak istediğini belirten İmamoğlu’na mahkeme başkanı izin vermedi. Taraflar arasında yaşanan tartışmada hâkimin İmamoğlu’na “sen” diye hitap etmesi salondaki izleyicilerin tepkisini çekti. İmamoğlu’nun konuşmak için kürsüye yönelmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu. Duruşma sırasında, sanık savunma listesinin iktidara yakın basın kuruluşlarına verilmesine tepki gösteren bir avukatın sözlerinin izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine mahkeme başkanı izleyici bölümünün boşaltılmasını istedi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de salonda bulunması ve izleyicilerin ayrılmaması üzerine yapılan görüşmelerin ardından duruşma verilen aradan sonra izleyicilerle devam etti. İlk gün iddianame özeti okunamadı ve savunmalar başlamadı. Yalnızca sanık avukatlarının usule ilişkin talepleri ele alındı. Çok sayıda avukatın reddi hakim ve tefrik talepleri, “duruşmayı uzatmaya yönelik” olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi. İmamoğlu, duruşma savcısına da “kendisine parmak salladığı” gerekçesiyle tepki gösterdi.

İKİNCİ GÜN: Davanın ikinci günü, hem salon girişinde hem de duruşma sırasında yaşanan tartışmalarla başladı. Avukatların salona alınması sırasında ikinci kez kimlik kontrolü yapılmak istenmesi gerginliğe yol açtı. Oturumun başlangıcında İmamoğlu’nun oturduğu bölümün önüne sandalye konulması ve çevresine jandarma yerleştirilmesi yeni bir tartışma yarattı. Yaşanan gerilimin ardından mahkeme başkanının talimatıyla sandalye kaldırıldı ve jandarma geri çekildi.

‘ARKADAŞLARIMI BIRAKIN’

İlk gün mahkeme usulüne ilişkin söz alamayan İmamoğlu’na ikinci gün konuşma hakkı verildi. İmamoğlu, tutuklu sanıkların evlerine gönderilmesini isteyerek “Bu sistemin meselesi benimle, ben buradayım. Ben savunmamı yapmaya hazırım ancak bu insanları tutuksuz yargılayın” dedi. İkinci günde sanıkların yoklamasın alınması ve yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin özetinin yarım saat okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik?” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ GÜN: İBB davasının üçüncü günü yine gergin başladı. Tutuklu sanıklardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın izleyicilere el sallaması üzerine jandarmanın müdahalesi salonda tepkiye yol açtı. Günün ilk savunması, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner’den geldi. İddianamede iki farklı eylemde suçlanan Aydöner, tapulu satış işlemlerinin sonradan verilen ifadelerle rüşvet gibi aktarıldığını, diğer eylemle ise hiçbir ilgisinin olmadığını ve isminin karıştırılmış olabileceğini söyledi.

Duruşmaya verilen arada salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu, gazetecilere “Siz olmasanız sesimiz çıkmazdı. Kelime yazamayan basın var, bir yıldır bize hakaret eden, üç gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük gözaltına alındığı gün küçük kızına “İşe gidiyorum” demek zorunda kaldığını belirtti. Duruşma sonunda tutuklu sanıklar yine alkışlarla uğurlandı. İmamoğlu, duruşma salonundan ayrılırken yine TRT’yi eleştirdi.

DÖRDÜNCÜ GÜN: Davanın dördüncü günü, sanıklar salona getirilmeden önce izleyici bölümünde yaşanan kısa süreli bir tartışmayla başladı. Ailelerin birbirlerinin fotoğraflarını çekmesi üzerine mübaşirin fotoğraf çekilmemesi yönünde uyarıda bulunmasına Dilek Kaya İmamoğlu tepki gösterdi.

KIZIN ‘BABA’ DEDİ

Tutuklular jandarma eşliğinde salona getirilirken tutuklu İBB Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in eşi, “Ramazan, Maya baba dedi” diye seslendi. Gülten’in kızı Maya, tutukluluğu sırasında dünyaya gelmiş ve Gülten’in doğumda bulunmasına izin verilmemişti. Duruşmanın başında, daha önce bazı tutuklu sanıkları cezaevinde ziyaret ederek “itirafçı olmaya zorladığı” iddialarıyla gündeme gelen avukat Recep Seyhan hakkında konuşan Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, Seyhan hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak mahkemenin de ihbarda bulunmasını talep etti. İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’de satın alma müdürü olarak çalışan Ümit Polat, cezaevindeyken iki kez etkin pişmanlık ifadesi vermiş ancak ifadeleri yeterli görülmemişti. İmamoğlu, Polat’ın ifadelerindeki çelişkiye ve savcı tarafından yansıtılan tabloya tepki gösterdi. Polat’ın “Para alındığını doğrudan görmedim. Milletin konuştuğunu söylüyorum. Hiçbir ifademde gördüm demedim ki” ifadesi dikkat çekti.