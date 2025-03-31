Düsseldorf’ta 'İmamoğlu’na özgürlük' mitingi

Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:04

Güncelleme: 31.03.2025 - 13:06

Düsseldorf’taki mitingde, Türkiye’de 19 Mart’ta başlayan ve “siyasi darbe” olarak nitelendirilen sürece karşı güçlü bir tepki gösterildi.

Mitinge Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra bu ülkeden sendika, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve Alman vatandaşları da destek verdi.

Katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu siyasetçilerin ve gençlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"FAŞİZME KARŞI ULUSLARARASI DİRENİŞ ŞART"

Mitingde konuşan NRW SPD İkinci Başkanı Sarah Philipp, SPD Düsseldorf Belediye Meclisi Grubu Başkanı Sabrina Proschmann, Alman/Türk Toplumu Derneği Başkanı Wolfgang Weigel ve IG BAU Sendikası Düsseldorf Sekreteri Mahir Şahin, demokrasiye sahip çıkmanın uluslararası bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. “Faşizme karşı dayanışma uluslararası olmalıdır” mesajı mitingde yankı buldu.

CHP FEDERASYONU: “İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SÜRECEK”

CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, yaptığı konuşmada, “İmamoğlu, belediye başkanları, çalışma arkadaşları ve iş insanları özgürlüklerine kavuşana dek mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Gösteri ve yürüyüş hakkını kullandıkları için tutuklanan gençlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Uçma, “Basının sesini kısmak halkın sesini susturmaktır. Özgür medya, demokratik toplumun temelidir,” ifadelerini kullandı.

“BİRLEŞİK MÜCADELE KAZANDIRIR”

CHP Düsseldorf Birliği Başkanı Ayfer Başlık da halkın iradesine karşı hiçbir gücün duramayacağını belirterek, “19 Mart akşamı sokağa çıkan gençler, barikatları aşan kadınlar ve demokratik haklarını savunan tüm yurttaşların birleşik mücadelesi bu sürecin kazananı olacaktır” dedi.

Eyleme ayrıca Eğitim Sendikası’nın Düsseldorf ve Krefeld şubeleri ile Alman Sendikalar Birliği (DGB) Düsseldorf ve Krefeld temsilcilikleri de destek mesajı gönderdi.

Miting, “İmamoğlu’na Özgürlük”, “Faşizme Geçit Yok” ve “Demokrasi Kazanacak” sloganlarıyla son buldu.