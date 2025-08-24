Dutluca köyünde bir grup tarafından darbedilmişti... Ergenekon kumpası mağduru emekli asker Oktay Yıldırım'ın bu kez de evine saldırı!

Ergenekon kumpası mağduru emekli asker Oktay Yıldırım, geçen haftalarda Balıkesir Burhaniye Dutluca köyünde saldırıya uğramıştı.

Yıldırım, iddiaya göre gidiş yolunun kapatılmasıyla ilgili olarak “İnsanlar buradan geçecek böyle yolu kapatamazsınız” diyerek köy muhtarına tepki göstermişti.

Ardından Yıldırım, muhtar ve çevresindeki grup tarafından darbedilmişti. Başından yaralanan Yıldırım’ın silahı da alınmıştı.

Evine sığınan ve konutunun çevresi de sarılan Yıldırım, Jandarma çağırmıştı.

YILDIRIM: EVİME SİLAHLI SALDIRI YAPILDI

Son olarak Yıldırım, evine bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtti.

X hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, “Evime silahlı saldırı yapıldı, artık bunun örgütlü ve siyasi bir eylem olduğunu hiçbir kuşku yok. Çok ciddi can ve mal güvenliği var” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın paylaşımı şöyle: